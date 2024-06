Index des forums Koreus.com Le Bar La métamatière et la fin chirurgicale des dinosaures Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je m'installe Inscrit: 03/04/2012 09:18 Post(s): 107 Karma: 135 L'espèce humaine se situe à l'interface de deux univers éternels vivants en symbiose. Elle a pour rôle de transférer les énergies de cette union. Sans elle, pas de symbiose possible. Elle est de ce fait aussi éternelle.







Il faut toujours qu'il y est présence d'humains dans l'univers de matière pour transférer l'instinct en direction de l'univers de métamatière qui en a fondamentalement besoin et de récupérer l'intelligence en provenance du Métamatériel et la diffuser dans l'environnement matériel qui en a aussi fondamentalement besoin.







Tout est mortel dans l'univers de matière. Les fratries humaines installées sur les planètes habitables meurent inévitablement. Il importe donc de faire naître de nouvelles fratries humaines sur de nouvelles planètes habitables pour éterniser l'indispensable espèce humaine.







Ce processus est à l'origine de la naissance du Terrien sur Terre. Une ou des fratries humaines extraterrestres, dans la phase adulte de leur existence, capables de voyager dans l'espace intersidéral, dans leur quête de planètes habitables susceptibles d'héberger de nouvelles fratries humaines, ont repéré le beau bleu de notre Terre. Mais elle était inévitablement dominée par une espèce animale arrivée au stade de suradaptation : les dinosaures. L'installation d'humains était impossible. Il fallut donc annuler la domination reptilienne et la biodiversité issue de son hégémonie.







C'est ce que nos géniteurs humains extraterrestres ont fait. Ils ont utilisé l'arme idéale. D'une efficacité quasi nucléaire sans effet nocif à long terme. Ils ont dévié une météorite de bon calibre, ni trop grosse pour ne pas anéantir toute vie ni trop petite afin d'avoir l'effet escompté à savoir annuler seulement la domination des reptiles. Ils l'ont fait s'écraser dans le meilleur endroit possible sur Terre pour générer le plus de poussière possible afin de provoquer l'extinction chirurgicale des dinosaures.







A partir de ce moment les mammifères ont pu se développer jusqu'à leur apogée : le Terrien. Du mammifère primitif à l'Australopitèque, de l'Australopitèque à l'Homme de Cro-magnon. Sans cette action intelligente dans le milieu instinctif terrestre, l'Humain ne serait jamais né sur cette planète.

