Wiliwilliam C'est pas passé loin || Fail billard || vol de balle || Fail lait 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37370 Karma: 17656 La porte battante d'un camion frôle 2 personnes en scooters



_____________________________________________



Un homme emmène le billard à un autre niveau ( en le cassant )



_____________________________________________



Un caïman (bébé alligator? pas très clair) tente de voler une balle



_____________________________________________



Un homme fait accidentellement tomber une grande quantité de lait. (Malheureusement pour lui, ça a été un motif de renvoi)



Contribution le : Aujourd'hui 10:21:33