Gym ludique || Comment faire souffrir un supporter Italien

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37374 Karma: 17663



/!\ Images choquantes /!\

Avant le match Italie - Albanie d'hier (euro 2024), un supporter albanais torture un supporter italien

Afficher le spoil ça rigole bien !

'Faudrait faire quoi pour un supporter français? ..... en cassant des spaghetti !ça rigole bien !'Faudrait faire quoi pour un supporter français?



(PS: c'est la deuxième vidéo du thread twitter)





https://twitter.com/kos_data/status/1802033490180940204 ______________________________________________Avant le match Italie - Albanie d'hier (euro 2024), un supporter albanais torture un supporter italien

Contribution le : Aujourd'hui 11:14:51

Wiliwilliam Re: Gym ludique || Comment faire souffrir un supporter Italien 2 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37374 Karma: 17663 Baba-Yaga je vais rajouter un avertissement au dessus de la vidéo désolé. je vais rajouter un avertissement au dessus de la vidéodésolé.

Contribution le : Aujourd'hui 11:19:55

lsdYoYo Re: Gym ludique || Comment faire souffrir un supporter Italien 0 #4

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1977 Karma: 1522

@Wiliwilliam a écrit: Faudrait faire quoi pour un supporter français?



Mettre un glaçon dans un verre de vin ? Citation :Mettre un glaçon dans un verre de vin ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:43:23

alfosynchro Re: Gym ludique || Comment faire souffrir un supporter Italien 0 #5

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13793 Karma: 6564

@lsdYoYo a écrit:

Citation :

@Wiliwilliam a écrit: Faudrait faire quoi pour un supporter français?



Mettre un glaçon dans un verre de vin ?



N'importe quoi, de toute façon tout l’exaspère ! Citation :N'importe quoi, de toute façon tout l’exaspère !

Contribution le : Aujourd'hui 12:27:22