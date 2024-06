Options du sujet Imprimer le sujet

Les meilleures (et plus chères fraises) du monde au Japon

Paul Hollywood Eats Japan: Complete Series (Food & Culture Documentary)



Cliquez sur 1h01 pour la petite rétrospective sur Hiroshima

Et 1h29 pour les meilleures fraises du monde, de 20000¥ = 17£ la barquette à 350£ la fraise!

(je n'achèterai jamais de la nourriture à ce prix!)

