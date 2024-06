Football Euro 2024

Options du sujet Imprimer le sujet

C'est déjà parti !

L'Allemagne a déjà convaincu à domicile. Mais pour l'Italie et l'Angleterre, malgré leur victoire, c'est pas encore ça.



Aujourd'hui, la France s'engage dans l'évènement. Vous êtes rassurés par rapport aux matchs d'entraînement?



La France passe la phase de poules de l'Euro 2024

Oui

Non

