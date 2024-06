Une trombe marine vue de près

Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37415 Karma: 17691 Le 16 Juin dernier, une tornade s’est abattue sur Crystal River, en Floride, causant d’importants dégâts. La tornade s’est formée à partir d’une trombe marine qui s’est déplacée vers la côte. Elle a endommagé deux cabanes de pêcheurs et plusieurs autres structures. Les structures étaient situées en dehors des limites de la ville. Heureusement, aucun blessé n’a été signalé.



Waterspout Tornado Destroys Homes in Crystal River, Florida

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13800 Karma: 6566 Dommage que ça ne se passe pas en France, ça nous épargnerait tous les "fuck", les "god" et les "no" !



