Shaka Ponk « torturés » lors d’une performance pour protester contre la corrida



Article 20minutes.fr

Par Jérôme Diesnis

Corrida : Dans son nouveau clip, Shaka Ponk dénonce un « bain de sang »







Quelques semaines avant sa venue à Nîmes, pour un festival, le groupe Shaka Ponk avait été interpellé par une fan sur sa présence dans les arènes. A plusieurs reprises dans l’année, des corridas y sont organisées, avec mise à mort des taureaux.



« Les élus de Nîmes qui permettent à cette aberration de perdurer dans les arènes de Nîmes sont des tortionnaires », avait notamment évoqué le chanteur Frah, dans une vidéo diffusée en mars sur les réseaux sociaux. « La corrida est une abomination puisqu’elle met en spectacle la torture et la mise à mort d’un animal en public, pour s’amuser, pour rigoler ».

Collaboration avec Peta



Au lendemain du concert du groupe à Nîmes, le 14 juin, Shaka Ponk a publié un clip vidéo, réalisé en collaboration avec Peta, une association qui milite contre l’abolition de la corrida. On y voit un torero jouer de la muleta alors que les membres du groupe, en sang, s’effondrent les uns après les autres, sous les cris joyeux d’un public hystérique.



