Fail haltérophilie || Fail vélo || Point de vue sur destruction || Détruire un nid de guêpe 2

(la vidéo est censuré car l'on voit un bout de raie)



_________________________________________



1 chat, 4 vélos, 3 chutes. Quel plan magnifique!



_________________________________________



1 chat, 1 pont, 1 chute. Quel plan magnifique!



_________________________________________



Un homme nous explique quel est le meilleur moyen de détruire un nid de guêpe.



