Une chanteuse se fait mordre par une chauve-souris

On voit qu'elle a été salement mordue à la fin de la vidéo et qu'elle a dû se faire des injections anti-rage (vaccin/rappel).

Les infirmiers de l'hôpital dans lequel est elle allé la surnomme Batgirl maintenant. (Oui parce qu'elle faisait parti du casting de la série "Gossip Girl")





Autre point de vue



