Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Piéger sa mère en lui faisant croire que le pays est attaqué par les Aliens 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37438 Karma: 17711





https://twitter.com/catchupbites/status/1803160249941336403 Il a repris les codes graphiques d'une alerte pour faire une fausse vidéo. La maman saute à pieds joints dedans.

Contribution le : Aujourd'hui 11:50:25

Gog077 Re: Piéger sa mère en lui faisant croire que le pays est attaqué par les Aliens 1 #2

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1880 Karma: 1104 Soit c'est totalement mis en scène, soit c'est pas drôle de faire stresser une personne qui n'est visiblement pas capable de gérer ses émotions et de prendre du recul sur de telles situations.

Contribution le : Aujourd'hui 12:26:03

Vassili44 Re: Piéger sa mère en lui faisant croire que le pays est attaqué par les Aliens 1 #3

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1795 Karma: 2434 Elle est clairement en attaque de panique. Pour vivre ce genre d'état, c'est difficile de trouver la blague marrante. D'autant qu'il devait la savoir ainsi pour faire ce piège. Manque d'empathie ? C'est triste.



Edit : J'ai effacé une partie de mon message. Je ne veux pas avoir l'air d'enfoncer Wiliwilliam en y ajoutant plusieurs couches. Ce n'est pas le but de mon intervention.

Contribution le : Aujourd'hui 12:27:43