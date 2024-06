Options du sujet Imprimer le sujet

Barbaras Rhabarberba - Le Bar à Rhubarbe de Barbara

Le Bar à Rhubarbe de Barbara

Si vous avez apprécié à l'époque le Rap de Kamini avec Marly-Gomont, il y ai des chances que celui-ci ne vous laisse pas indifférent.



Barbaras Rhabarberba, créé par Bodo Wartke devient un hit Mondial. Le tout en Allemand et ça donne plutôt bien.



Barbaras Rhabarberbar (feat. Marti Fischer)



Voici également une version Française.





Le bar à Rhubarbe de Barbara - Version française ! (Barbaras Rhabarberbar)



!!!Attention cette musique va vous rester en tête un bon moment après le visionnage !!!

