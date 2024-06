Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Fail évier || Signer un ticket de contravention || Cochon chanteur || Haan, caca! 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37455 Karma: 17723

(censuré pour le choc brutal. Cependant la dame va très bien)



______________________________________________________



Il n'a pas contracté avec l'entreprise Royaume d'Espagne apparemment .

( au lieu de signer, il dessine un gros zob )



policier : Signez ici s'il vous plaît.

le délinquant ( ) : Bien sur

policier : si vous signez ceci, je devrai le signaler.

_______________________________________________________



et poilu.



_______________________________________________________



Haaa, SHIT! Un papi golfeur avec un langage fourni !

(censuré pour le vocabulaire)

L'évier explose de nulle part. Je suppose qu'il y a une fuite de gaz ?(censuré pour le choc brutal. Cependant la dame va très bien)______________________________________________________Il n'a pas contracté avec l'entreprise Royaume d'Espagne apparemmentpolicier : Signez ici s'il vous plaît.le délinquant () : Bien surpolicier : si vous signez ceci, je devrai le signaler._______________________________________________________et poilu._______________________________________________________Haaa, SHIT! Un papi golfeur avec un langage fourni !(censuré pour le vocabulaire)

Contribution le : Aujourd'hui 09:10:32