Petit-frère faignant || vive le beurre & voleuse de recette

Petite musique et animation, inspirée d'un message électronique.

J'aime bien le décalage entre le style ultra dramatique et le thème des paroles



i just need butter (animated song) @lubalin



Dans le même genre, avec un échange facebook sur un recette de cocotte de brocoli.



