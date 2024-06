Inde : un énième pont en tofu s'écroule

Je suis accro Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 749 Karma: 1287



Bridge worth crores over Bakra river collapses again in Bihar before inauguration



Pour rappel :

- Il y a 9 mois.





India: Dozens killed as railway bridge collapses during construction



- Il y a 1 an.



Bridge under construction collapses for second time in a year in eastern India

Contribution le : Aujourd'hui 15:05:29