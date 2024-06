Un garagiste supposé escroc répond "sèchement" au téléphone

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13808 Karma: 6568

A mon avis, le garagiste commence à réagir avant et flaire le "pas clair" plus tôt. En général on choisi un garage parce qu'on a déjà repéré un modèle disponible à la vente.

Je ne sais pas si je suis clair : perso, il ne me viendrait pas l'idée de dire : "j'aimerais acheter une voiture chez vous" sans savoir s'il a un modèle qui m'intéresse. D'ailleurs, il commence à réagir mal quand il répond qu'il ne vend pas de machine à laver.

Contribution le : Aujourd'hui 16:56:30