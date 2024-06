D'où viennent ces extensions .webp et .avif qui se propagent ?

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5938 Karma: 2285

J'ai souvent l'occasion de télécharger des images (notamment venant de Google Images) très régulièrement depuis de nombreuses années. Il y a quelques années, l'extension .webp a fait son apparition et c'est maintenant au tour de .avif, qui n'est même pas lisible sur un ordinateur avec la Visionneuse Windows classique. Je constate depuis quelques semaines que la proportion augmente à une vitesse folle, rendant les .jpg et .png de plus en plus "rares" (je n'ai pas de chiffres mais je pense honnêtement qu'on tourne à 10-20% de webp/avif maintenant, si ce n'est plus).



Est-ce que vous savez d'où ça vient et pourquoi ça se popularise ?



Je trouve ça très pénible, notamment en terme de compatibilité. A chaque fois que j'ai besoin d'une image pour mon blog par exemple, ou même pour poster ici sur Koreus, je râle parce que je ne tombe que sur des webp et des avif qui me soûlent parce que je suis obligé de les convertir en png avec Paint, sous peine de ne pas pouvoir les réuploader ailleurs.



Pour vous aussi, c'est chiant ? Ou c'est que moi ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:59:44