Oublier une blague sur scène || Fail pinata || Fail salle de bain

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37472 Karma: 17762

(bon il est peut être possible que ça fasse parti du spectacle. On ne saura jamais vraiment.)





On savait que ça allait arriver. Ils savaient tous que ça allait arriver. Le gars qui tient le bâton voulait probablement que ça arrive.







Contribution le : Aujourd'hui 09:15:47