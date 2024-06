Fans de JCVD ?

Je viens d'arriver Inscrit: 01/11/2023 19:03 Post(s): 43



BLOODSPORT - CRITIQUE DU FILM - VHS VAN DAMME



Une émission spéciale consacrée à Bloodsport, le film culte avec Jean-Claude Van Damme et Bolo Yeung. On y découvre tous les secrets de ce film emblématique, de sa genèse aux coulisses du tournage. Champion de karaté, Franck Dux participe au Kumite, un tournoi clandestin à Hong Kong où tous les coups sont permis, surtout les mortels. Au cours de ce tournoi, il rencontre Ray Jackson, un lutteur, et Chong Li, un combattant cruel et redoutable.

Contribution le : Aujourd'hui 13:02:26