Problème d'affichage vidéo sur Firefox [Résolu]

mais si j'ouvre cette même page sur Edge, cela fonctionne parfaitement.

Est ce que quelqu'un a rencontré le même problème et à su le résoudre?

Firefox est à jour et je viens d'en vider les caches et cookies mais ça n'a rien changé.

Par contre sur mon téléphone, quand j'utilise firefox les vidéos se lisent aussi normalement.



Contribution le : Aujourd'hui 17:34:27