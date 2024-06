Options du sujet Imprimer le sujet

Meph974 Comment ne pas se faire voler son PC! 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 958 Karma: 572 Désolé, le site de vidéos n'est pas encore pris en compte !







Et dire que j'ai proposé ca à mon taf, faire un pc gaming dans une vieille tour qui pese 10kg très moche.

Contribution le : Aujourd'hui 10:59:38