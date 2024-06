Un coup sympa au billard || Sacré combat de sumo || Un camion à réaction

Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37488 Karma: 17791



Un combat de Sumo se finit plutôt rapidement. Sacré vol plané.



Un camion propulsé par des réacteurs atteint 531,084 km/h.

