Reprise de "Aruarian dance" || Fail/win lever de poids

Wiliwilliam



___________________________________________________



L'haltérophile Cici Kyle se luxe un doigt pendant un lever de poids. Cependant, elle le remet correctement en place sans relâcher la barre. Incroyable



Contribution le : Aujourd'hui 11:39:16