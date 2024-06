INK, le clip de Franck Marchal rend hommage à Blade Runner

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 13





Fanck Marchal, compositeur de musique de films et de musique de pub s'inspire de ses films préférés et en particulier Blade Runner et Soleil Vert avec INK, un titre électo synthétique de haut vol.





Ink by Franck Marchal (Official Video) Fanck Marchal, compositeur de musique de films et de musique de pub s'inspire de ses films préférés et en particulier Blade Runner et Soleil Vert avec INK, un titre électo synthétique de haut vol.Ink by Franck Marchal (Official Video)

Contribution le : Aujourd'hui 15:22:47