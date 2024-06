Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Bousculée par un cheval

Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37498 Karma: 17807



Les touristes sont avertis de ne pas s'approcher des chevaux et des gardes avec un panneau indiquant littéralement: "Attention, Le cheval peut donner des coups de pied ou mordre. Ne touchez pas aux règnes. Merci."



Elle tombe vraiment comme une brique :| Un vrai PNJ







Contribution le : Aujourd'hui 16:09:23

FMJ65 Re: Bousculée par un cheval

Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16175 Karma: 5445 Elle tient pas sur ses jambes .......

Contribution le : Aujourd'hui 17:39:44