[Musique/Son/Effet] Je cherche dans un western (culte)

Je sèche après un peut de recherche donc au cas où...



Je recherche une musique dans un des westerns probablement de Ennio Morricone, je ne sais plus si c'est dans "Il était une fois dans l'ouest" "Le bon, la brute et le truand" ou encore "Pour une poignée de dollars" ou un autre .



Difficile a décrire se sont, cet effet cette musique , il me semble quand c'était entre les protagonistes quand ils se defiais avec une certaine tension.



Style de bruit/son produit sur un Xylophone (peut être) ou alors un piano avec max 4 ou 5 notes peut être , vachement aiguë ces notes.



Si quelqu'un pense avoir une idée



Contribution le : Aujourd'hui 20:53:44