Installations sonores minimalistes XXL

Zimoun





Sound Architectures, Sculptures and Installations by Zimoun Un artiste suisse qui fait des trucs hyper poétiques je trouveSound Architectures, Sculptures and Installations by Zimoun

Wiliwilliam Re: Installations sonores minimalistes XXL

pour mettre le TAG [Vidéo]

A propos de la vidéo: j'aime beaucoup ce genre d'installation!





A propos de la vidéo: j'aime beaucoup ce genre d'installation! pour mettre le TAG [Vidéo]A propos de la vidéo: j'aime beaucoup ce genre d'installation!

