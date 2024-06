Options du sujet Imprimer le sujet

Akira2023 La chanteuse Ayiiti reprend Toi, Mon Toit d'Elli Medeiros 0 #1

Quelle bonne idée de remettre au goût du jour le tube d'Elli Medeiros qui s'appelle Toi, Mon Toit ! Née à Paris d'un père franco-haïtien et d'une mère chilienne, ayant grandi entre la France, Haïti et les États-Unis, la chanteuse Ayiiti débarque avec un tube parfait pour l'été !



Contribution le : Aujourd'hui 14:56:49