Film documentaire "Bosna !"

Bonjour !

Hier, j'ai revisionné le film documentaire "Bosna !" réalisé par Bernard-Henri Lévy (1994) 1h56.



Je suis allé là-bas à partir de juin 1996 (après la guerre) pour des actions humanitaires.

J'aimerais échanger au sujet du documentaire avec quiconque l'a déjà vu et a un avis sur la question.



Si vous ne l'avez pas vu mais que ça vous intéresse, vous pouvez facilement le trouver sur YT en mettant : Bosna Bernard-Henri Levy

ATTENTION : âmes sensibles s'abstenir !

Contrairement au DVD, il n'y a pas la traduction en français des passages où ce sont les locaux qui parlent.



Au plaisir d'échanger...

Contribution le : Aujourd'hui 20:40:10