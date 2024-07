La douche froide dans un stade + Un détective en pleine enquête + Un chat fait de son mieux

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2145 Karma: 2953 La douche froide dans un stade

Le match de football de l'UEFA Euro 2024, qui opposait Allemagne et Danemark, a été suspendu en raison de fortes pluies, d'éclairs et d'orages.









Un détective en pleine enquête









Un chat fait de son mieux





Contribution le : Aujourd'hui 08:26:57