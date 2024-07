Options du sujet Imprimer le sujet

Démarrer un feu de bois au fusil à pompe || Un papi têtu dans le métro

https://twitter.com/GunloverClub1/status/1807092860593872907





https://twitter.com/GunloverClub1/status/1807092860593872907

______________________________________________________







https://twitter.com/yangfan39831908/status/1807027317820268685 Le souffle du dragon est un type spécial de cartouche à effet incendiaire pour les fusils de chasse. Le souffle du dragon se compose principalement de pastilles/éclats de magnésium.______________________________________________________

Contribution le : Aujourd'hui 10:48:13