Sebmagic Musique dans une vidéo Twitter

Je ne cherche absolument pas à aborder la politique dans ce topic, oubliez donc totalement le sujet de la vidéo pour vous concentrer sur la musique, je cherche juste à mettre un nom sur le son qui l'accompagne et qui m'a particulièrement hypnotisé.



https://x.com/gamezze_14/status/1807474626982805556



Ca ressemble beaucoup à



Merci d'avance si par hasard quelqu'un connaitrait ça, même si je place peu d'espoir en vous (désolé, ça a l'air hyper pas connu). Bonjour,Je ne cherche absolument pas à aborder la politique dans ce topic, oubliez donc totalement le sujet de la vidéo pour vous concentrer sur la musique, je cherche juste à mettre un nom sur le son qui l'accompagne et qui m'a particulièrement hypnotisé.Ca ressemble beaucoup à une musique de Death Note , mais ce n'est pas exactement ça.Merci d'avance si par hasard quelqu'un connaitrait ça, même si je place peu d'espoir en vous (désolé, ça a l'air hyper pas connu).

