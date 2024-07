Starship - 4e lancement test

Je m'installe Inscrit: 13/04/2022 13:54 Post(s): 344 Karma: 492





Et puis, en fin de vidéo, il y a l'officialisation de la tentative de récupération par les Chopsticks, sur le test n°5 !

Ils font beaucoup d'essais depuis 10 jours, et Elon Musk tease à fond. Impatient de voir si ça a marché.



Quoiqu'il en soit, on aura encore des images de fous.





Contribution le : Aujourd'hui 11:15:39