-MaDJiK- No pasarán (20 rappeurs contre le RN) #1

Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 5085 Karma: 2725

NO PASARÁN - 20 rappeurs en 9'43 contre les fachos



« "J'espère que le parquet va se saisir de cette abjection", écrit Marine Le Pen sur X (ex-Twitter) » ( le "parquet" a bien laissé passer "l'enculé de gros LePen: porcherie" en 1984 des Béruriers noirs.)



Vous l'avez peut-être déjà vu dans les journaux, mais tout message anti-RN étant bon à prendre et les bénéfices renversés à la fondation Abbé Pierre...

Metamec Re: No pasarán (20 rappeurs contre le RN) #2

@-MaDJiK- "tout message anti-RN étant bon à prendre"



Pas sûr, il y a des messages qui sont contre productifs et celui-là a déjà fait beaucoup de mal au nouveau front populaire. Franchement, on s'en serait bien passé de cette taube.

MacGeorges Re: No pasarán (20 rappeurs contre le RN) #3

@-MaDJiK- C'est musicalement pas mauvais. Un peu old school ca s'écoute bien.

Mais sur le plan politique / message ca laisse à désirer.

Sebmagic Re: No pasarán (20 rappeurs contre le RN) #4

Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5951 Karma: 2295





Citation :

@GrosBill a écrit:



- Sont totalement interdits les contenus :



-De type propagande politique





Sinon à part ça (avant le lock) j'ai l'impression que beaucoup parlent de ce clip sans forcément l'avoir regardé.



Je trouve également qu'il est contre-productif, qu'il alimente le RN en véhiculant les clichés que le RN véhicule déjà.

Un truc bien écrit, en maniant joliment la prose et la langue française, aurait sans doute eu plus d'impact. Après l'effort est louable mais bon... Insulter le camp adverse, menacer de sortir les guns en cas de victoire du RN, faire rimer "album" avec "aç-comme", tout ça est assez décevant. Citation :Sinon à part ça (avant le lock) j'ai l'impression que beaucoup parlent de ce clip sans forcément l'avoir regardé.Je trouve également qu'il est contre-productif, qu'il alimente le RN en véhiculant les clichés que le RN véhicule déjà.Un truc bien écrit, en maniant joliment la prose et la langue française, aurait sans doute eu plus d'impact. Après l'effort est louable mais bon... Insulter le camp adverse, menacer de sortir les guns en cas de victoire du RN, faire rimer "album" avec "aç-comme", tout ça est assez décevant.

