Quelqu'un vit-il chez moi sans que je le sache ?

Je ne suis pas du genre parano, j'ai tendance à partir de chez moi sans toujours fermer à clef, petit lieu-dit tranquille avec 5-6 voisins dans une campagne profonde.



Sauf que là je commence à me poser de drôles de questions à cause d'événements qui, sans me faire flipper, m'interrogent.



J'habite dans cette maison depuis 2 ans maintenant, je n'ai jamais eu un seul souci dedans. À l'étage, il y a 3 portes. Deux pour les chambres de mes filles, et une autre entre les deux, qui mène à une espèce de petit grenier d'environ 5m2 dans lequel personne ne va jamais, et que je n'ouvre jamais. Étrangement, mes filles qui sont de nature très curieuse vivent comme si cette porte n'existait même pas, donc je n'ai jamais eu besoin de leur en interdire l'accès (c'est sale et y'a des vieux trucs dedans genre rouleaux de papier peint).



Bref.



J'ai toujours eu une sensation bizarre à propos de cette pièce alors qu'objectivement c'est juste un cagibi. Vous savez ce que c'est, quand on est seul parfois, on est tenté de s'imaginer des choses pour se mettre la frousse : fantôme, personne qui vivrait là-dedans...



Parfois j'entends craquer à l'étage où j'entends un bruit bizarre et je me dis "haha c'est le fantôme de l'étage". Ça ne m'empêche pas de dormir.



Il y a quelques jours (mardi) j'y suis allé comme ça pour voir et j'ai trouvé sur le sol deux bouteilles d'eau et une bouteille d'orangina (je n'ai jamais acheté d'orangina de ma vie). Il restait juste un peu d'eau dans l'une des bouteilles, le reste était vide.



Étant donné que je ne suis presque pas entré dans cette pièce depuis mon emménagement en août 2022, je me suis demandé si les bouteilles dataient d'avant, ce qui est probable puisque dans mes souvenirs, il y avait bien une ou deux bouteilles que je n'avais jamais enlevées. Enfin... je crois à 50% qu'il y en avait déjà et que je les avais laissées sur place à l'époque (donc pas sûr du tout), et je n'avais pas souvenir d'une bouteille d'orangina.



J'ai redescendu les trois bouteilles pour les jeter mais comme j'ai envie de mener l'enquête, j'ai regardé la date de péremption de l'orangina. La bouteille périmait en août 2023. Je me dis donc qu'elle est là depuis longtemps mais je me dis aussi : une bouteille d'orangina met-elle un an à se périmer ? (je rappelle que j'ai emménagé en août 2022). J'ai aussi reniflé l'eau restante dans la bouteille, m'attendant à une odeur d'aquarium, mais l'eau ne sentait rien. Ça a rajouté à ma paranoïa.



Depuis mardi, je ferme systématiquement à clef avant de partir de chez moi, et je guette pour savoir si d'autres bouteilles apparaissent (ce serait la preuve que quelqu'un vient là parfois).



Aujourd'hui j'ai tondu la pelouse et j'ai tout laissé ouvert chez moi pendant 3 heures. Il y a 30 minutes je suis allé à l'étage pour ranger un peu les chambres des filles et là, effroi : la porte du petit grenier était grande ouverte. Personne dedans, rien n'a bougé, mais porte ouverte (elle ne s'ouvre jamais seule, sauf une fois l'an dernier où je l'ai trouvée entrouverte).



Je me dis que si ça se trouve, je l'avais mal fermée mardi, et que le fait d'avoir tout ouvert aujourd'hui a créé un courant d'air. C'est probable car le petit grenier est directement sous le toit, avec laine de verre apparente etc. Mais tout de même, ça rajoute à mes doutes et ça commence à m'agacer, j'aimerais en avoir le coeur net.



Je n'ai pas peur puisque même dans le cas où quelqu'un vivrait là occasionnellement depuis 2 ans, il ne nous veut visiblement pas de mal. Mais je commence à développer une paranoïa et je n'aime pas cette sensation.





Désolé pour le pavé mais que feriez vous à ma place ? Poser une caméra ? Changer la clenche de cette fameuse porte pour mettre une poignée à clef ? Je prends les idées et je vous tiens au courant.





PS : j'ajoute cet événement étrange survenu il y a deux semaines (mais j'étais déjà entré dans une phase de parano). J'ai entendu un truc tomber au sol à l'étage, j'ai cru qu'il s'agissait d'une de mes filles tombée du lit. Je suis monté vérifier et les deux dormaient profondément dans leur lit. J'ai pas cherché à en savoir plus.

