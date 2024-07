Logiciel de montage vidéo

Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens d'arriver Inscrit: 22/06/2023 05:10 Post(s): 5 Bonjour à tous, je souhaite apprendre le montage vidéo. Je le ferai principalement pour réaliser des vidéos liées à la FMV et au travail personnel. Malheureusement, mes connaissances techniques sont limitées. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver les cordes. J'ai installé Adobe Premiere et je regarde des didacticiels en ligne. Mais j'aimerais entendre de vrais créateurs parler de leur processus. Quel logiciel est convivial, où télécharger des effets sonores gratuitement...



Aide-moi!

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 8745 Karma: 5134 danigavi adobe premier nécessite beaucoup de temps de formation, et malheureusement ça ne s’apprend pas en quelques heures.

Il y a des tutos sur youtube, mais il va falloir pratiquer



Pour les banques de sons/effets gratuits :

https://fr.tuto.com/blog/2020/08/18-sites-pour-telecharger-gratuitement-des-effets-sonores.htm



avec ton abonnement adobe tu as accès à ça :



sinon ; voila quelques sites :

https://www.fiftysounds.com/fr/effets-sonores.html

https://lasonotheque.org/

