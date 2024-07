Effondrement systémique global

Je viens d'arriver Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 30

Bon j'ai fait une recherche dans les forums... Il y a bien le topic Environnement et climat mais le sujet me semble à la fois plus vaste et plus complexe (sans critiquer qui ni quoi que ce soit!)



Je suis grand fan des propos de Pablo Servigne même s'il est moins présent médiatiquement maintenant et qu'il vire, parfois, un peu trop positif/optimiste.

Aurélien Barrau est bien dans cette veine aussi, bien que lui soit archi pessimiste et quelques fois un peu sarcastique (en même temps, vu l'ampleur du problème et le déni qu'on en fait tous...)





Arthur Keller explique très très bien les choses, cette conférence est des plus récentes et brosse bien l'état des lieux actuel à mon avis.



J'y vais, je fais l'autruche, j'y retourne avec parcimonie parce que c'est pas jojo et en même temps ça me semble tellement vrai, tellement déjà là.

Quelqu'un pour en discuter, apporter des réflexions/questions/ébauches d'autres possibles?





Edit : Je ne résiste pas au plaisir de compléter avec cette "conférence pour les enfants" de Barrau





