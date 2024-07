Un propriétaire de chien a du mal à tenir son chien face à un cheval

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13870 Karma: 6591

Je pense que tout propriétaire de chien devrait s'occuper d'éduquer son animal dès ses 2 mois (c'est le plus facile). Ensuite, s'il acquière sa bête alors qu'elle est plus âgée, pas de problème, c'est toujours possible. Le rappel est un fondamental, ainsi que la tenue en laisse (pas tirer)...

Contribution le : Aujourd'hui 15:33:27