JB Dunckel dévoile Corps Echangés, extrait de sa musique de ballet Möbius Morphosis

JB Dunckel, cofondateur du groupe AIR, revient avec un disque singulier, Möbius Morphosis qui sort le 19 juillet sur le label Warner Classics.



Il s'agit de la musique composée pour le nouveau spectacle du chorégraphe Rachid Ouramdane pour l’Olympiade Culturelle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.



La musique planante, évoque les vols d'oiseaux et d'étourneaux, grâce à la participation de la Maïtrise de Radio France. On peut déjà découvrir le morceau Corps Echangés, qui donne envie de se relaxer et de lâcher prise.





