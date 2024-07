Options du sujet Imprimer le sujet

Sebmagic Dégradation d'un ascenseur 4 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5971 Karma: 2315









Tags : enfant ascenseur pipi pisser karma panne Ça, il va s'en rappeler !

Contribution le : Aujourd'hui 11:33:45

haricot Re: Dégradation d'un ascenseur 0 #2

Je suis accro Inscrit: 22/10/2015 14:19 Post(s): 574 Karma: 491 ses parents sont aussi des criminels pour lui faire porter des sandales comme ça

Contribution le : Aujourd'hui 12:23:00

alfosynchro Re: Dégradation d'un ascenseur 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13879 Karma: 6599 Immédiate Karma !

Contribution le : Aujourd'hui 13:00:03