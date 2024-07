13 minutes de pure folie sur Trackmania

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5975 Karma: 2318





Ce qui à la base n'était qu'un jeu de courses de voitures gratuit (depuis le début des années 2000 et plus particulièrement à partir de 2006-2007, époque à laquelle j'ai moi-même commencé à jouer) est devenu au fil des années un repaire pour les compétiteurs avides de gagner 0,01 seconde sur un circuit, ou des tarés ayant envie de repousser les limites du jeu.



Au fil des années, les joueurs ont décelé des bugs dans le jeu, qui permettent de faire de drôles de choses. Par exemple, des dérapages très curieux : les "Grass Slides" ou encore des bugs bien plus bizarres comme le "Nose Bug" ou le fameux "Uber Bug" qui projette la voiture à toute vitesse dans une direction aléatoire lorsqu'on la crashe sur un mur de manière très précise.



Les développeurs du jeu ont choisi de ne jamais corriger ces bugs, qui font donc désormais partie intégrante du jeu, rendant certains circuits encore plus amusants. Certains joueurs (j'en ai fait partie) ont même consacré leur temps à créer des circuits qui ne pouvaient pas être terminés sans l'utilisation de ces fameux bugs.



Trackmania, c'est aussi toute une histoire de circuits qui "avancent tous seuls". L'idée est comme celle de



Les créateurs de maps se sont donc mis à créer des circuits spécialement autour de ce principe (course qui se termine toute seule), et certains ont même commencé à y intégrer les fameux bugs, etc...





Bref, pourquoi tout ce contexte ? Simplement parce que si vous ne connaissez pas toutes ces bases, il vous sera impossible de comprendre ce qu'il se passe pendant ces 13 minutes ci-dessous.



On est passés encore à un niveau au-dessus depuis qu'a été développé un outil qui permet d'optimiser les courses via la programmation : le TAS (Tool-Assisted Speedrun). Il s'agit d'un outil-robot qui permet de réaliser des "courses parfaites", parfois impossibles à réaliser par des humains tout simplement parce que les conditions pour recréer de telles courses sont de l'ordre de l'impossible.



Nous avons donc maintenant des maps créées uniquement pour les robots, en gros. En voici donc un exemple ci-dessous. J'ai eu des fous rires incontrôlables tant c'est ridiculement absurde.







𝚂𝚊𝚃𝙰𝚂𝚏𝚊𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 𝕧𝟛





Cette map est strictement impossible à terminer par un humain (ce n'est pas un humain qui joue dans cette vidéo mais un robot programmé spécialement pour effectuer les bonnes actions au millimètre près et à la milliseconde près, pour que tout fonctionne comme prévu).



Etant donné que tout ceci a un côté très "satisfaisant", je me permets de partager ça ici.



Désolé pour l'énorme pavé, si jamais vous avez des questions sur les bugs de ce jeu ou la manière avec laquelle sont réalisées ce genre de maps, je peux donner plus de détails.



