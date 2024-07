Options du sujet Imprimer le sujet

Sebmagic Application pour icônes moches 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5997 Karma: 2342 Il y a quelques années, j'avais installé une application qui permettait de rendre le téléphone moins attractif. Il contenait les outils qui sont désormais disponibles dans les paramètres Android, comme le mode noir & blanc, la possibilité de mettre une limite de temps sur certaines applications, mais ce qui m'intéressait était l'idée de transformer les icônes et les applications pour les rendre moins attractives, en modifiant leur design pour les rendre très basiques.



Impossible de retrouver le nom de cette appli, ça vous dit quelque chose ?



Merci !



EDIT : Je crois que l'application à laquelle je pensais était Minimalist phone, sauf qu'elle est payante. Connaissez-vous une alternative gratuite ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:04:21

Sebmagic Re: Application pour icônes moches 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5997 Karma: 2342 @Le_Relou Merci, je vais regarder de ce côté !

Contribution le : Aujourd'hui 18:52:59