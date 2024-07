Tentative d'assassinat contre Donald Trump lors d'un meeting

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 47856 Karma: 25806

Samedi, alors qu'il s'exprimait lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie, l'ancien président américain Donald Trump a été la cible de plusieurs coups de feu et touché par une balle à l'oreille droite. Un spectateur a été tué et deux autres personnes sont grièvement blessées. Le tireur présumé a été abattu.





Possible Gunshots at Former President Trump's Rally

