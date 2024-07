Options du sujet Imprimer le sujet

Anecdote de l'ancien joueur de Football Francesco Totti, en prison

https://twitter.com/TeamSerieA_fr/status/1811507957232025732 Francesco Totti, joueur emblématique de l'équipe d'Italie nous raconte une anecdote tirée d'une de ses visites dans une prison italienne.

