Options du sujet Imprimer le sujet

favg56 Everest : en drone du camp de base au sommet 3 #1

Je m'installe Inscrit: 20/10/2022 15:20 Post(s): 142 Karma: 175





Suivre le chemin des alpinistes depuis le camp de base (3500m) jusqu'au sommet.



(Aucune bière n'a été renversée par le drone) Suivre le chemin des alpinistes depuis le camp de base (3500m) jusqu'au sommet.(Aucune bière n'a été renversée par le drone)

Contribution le : Aujourd'hui 22:31:57