Fête de l'Apôtre Saint Paul à Sicile (Italie)

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2157 Karma: 2979 Le 29 juin, à Palazzolo Acreide (Sicile), St Paul est célébré en tant que saint patron local. La sortie du saint de l'église se fête avec des pluies de cartes colorées tirées dans le ciel comme un feu d’artifice.





