shuyin88 Trump est devenu un Joestar... 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 18/11/2020 17:21 Post(s): 3

Ceci est mon premier post, j'espère être dans les clous....



Je suis tombé sur cette vidéo sur X (twitter).



Elle m'a bien fait rire mais bon je m'interroge quand même sur l'impact de tout ça, c'est peut-être un peu tôt pour sortir ce genre de vidéos...



