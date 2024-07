Options du sujet Imprimer le sujet

Pettoman Une course poursuite Stop motionnesque ! 2 #1

Je suis accro Inscrit: 28/01/2009 18:12 Post(s): 806 Karma: 1042





"dynamite_speed.:

De dangereuses poursuites en voiture ! De la fuite à l'arrestation.



Il s'agit d'une vidéo intéressante et amusante en stop-motion utilisant des Tomica et d'autres voitures miniatures.

Cette vidéo est créée en assemblant des photos.

Elle est également publiée sur YouTube, alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.



Merci d'avoir regardé sa vidéo ! " "dynamite_speed.:De dangereuses poursuites en voiture ! De la fuite à l'arrestation.Il s'agit d'une vidéo intéressante et amusante en stop-motion utilisant des Tomica et d'autres voitures miniatures.Cette vidéo est créée en assemblant des photos.Elle est également publiée sur YouTube, alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.Merci d'avoir regardé sa vidéo ! "

Contribution le : Aujourd'hui 20:59:41