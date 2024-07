Oubliez parot et Kali Linux, voici Exegol

Options du sujet Imprimer le sujet

Le nouveau meilleur outil de hacking vient d'arriver





Tuto complet EXEGOL : l'alternative française à Kali pour PENTESTER (Win & Lin)







La documentation officielle d'Exegol ►



Le projet Github pour contribuer ►



