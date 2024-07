Pour les fans de star wars et amateurs d'histoire

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 8865 Karma: 5157



Une chose me chiffonne depuis quelques années, sans jamais avoir osé en parler, pour moi "Star Wars" ça se traduit : "Les guerres de l'étoile" ; autrement dit pour dire "La guerre des étoiles" il faudrait écrire : "Stars War". Non ?



tu n'es pas le seul à te poser la question (

Pourquoi la "Guerre des étoiles" est-elle traduite par "Star Wars" au lieu de "Stars War" ?



Il s'agit de la façon anglaise de nommer les choses. Tandis qu'en français la façon d'identifier les choses et d'ajouter de, des, au, ou aux (d'employer le cas génitif/possessif), en anglais on peut ajouter un adjectif avant la chose tout simplement.



Guerre des étoiles = war of the stars = star wars (plus sonore que star war) mais jamais étoile guerre



Flotte des étoiles = fleet of the stars = star fleet mais jamais étoile flotte



Bourse = marché des actions = market of the stocks = stock market mais jamais actions marché



Marché aux puces = market of the fleas = flea market mais jamais puces marché



Cage aux folles = cage of the crazies = loony bin (argot, vulgaire) mais jamais folles cage



Le titre du film s'agit d'une série de batailles (des guerres) qui auraient lieu en espace, parmi les étoiles et pas sur la terre. Donc, Star Wars. Voir également Guerrilla War, Punic Wars, World Wars, Civil War, Nuclear War, Conventional War, etc.



Parce que vous voudriez: "Stars Wars" ?



premier lien, allez à "noun adjunct":



Why is it called Star Wars and not Stars War?



extrait: Grammatically, the "Star" in Star Wars is a noun adjunct which are almost always singular in English (dog park, shoe store, house painter, etc.). Native speakers will interpret the title to mean multiple wars among the stars, similar to a phrase like "space battles".



Noun adjunct - Wikipedia



Donc la réponse à la question est ni l'un ni l'autre: c'est du parfait anglais, si c'est une langue que vous avez abordé, il vous reste à l’approfondir.



dans le "noun adjunct Wikipedia" on trouve toutefois:



Noun adjuncts were traditionally mostly singular (e.g. "trouser press") except when there were lexical restrictions (e.g. "arms race"), but there is a recent trend towards more use of plural ones. Many of these can also be or were originally interpreted and spelled as plural possessives (e.g. "chemicals' agency", "writers' conference", "Rangers' hockey game"), but they are now often written without the apostrophe, although decisions on when to do so require editorial judgment. There are morphologic restrictions on the classes of adjunct that can be plural and nonpossessive; irregular plurals are solecistic as nonpossessive adjuncts (for example, "men clothing" or "women magazine" sound improper to fluent speakers).



Une langue est vivante et progresse, donc si on ne la pratique pas, on tombe sur des "hics"; c'est ce qui différenciera un anglais d'un non-anglais.



