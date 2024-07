Erreur Microsoft à l'aéroport [BSOD]

Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens d'arriver Inscrit: 13/04/2022 00:17 Post(s): 17 https://x.com/jon9198/status/1814190008343069102

C'est censé mieux marcher avec le nom de domaine twitter









C'est censé mieux marcher avec le nom de domaine twitter

Je viens d'arriver Inscrit: 13/04/2022 00:17 Post(s): 17 favg56 Je sais, j'ai essayé, mais j'obtiens une erreur, merci, je garderai ça à l'esprit Je sais, j'ai essayé, mais j'obtiens une erreur, merci, je garderai ça à l'esprit

@Loom- C'est un gros prestataire informatique (CrowdStrike, spécialisé en cybersécurité) qui se charge de pousser les mises à jour windows chez de gros clients comme les aéroports qui a merdé. La panne est générale chez tous leurs clients à travers le monde.



@Loom- C'est un gros prestataire informatique (CrowdStrike, spécialisé en cybersécurité) qui se charge de pousser les mises à jour windows chez de gros clients comme les aéroports qui a merdé. La panne est générale chez tous leurs clients à travers le monde.

